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Собянин рассказал, как в Москве восстанавливают первые многоквартирные дома XIX–XX веков

11:37
  • четверг
  • 11 мая 2023

Власти планируют восстановить почти 30 домов

26 исторических доходных домов привели в порядок в Москве в 2022 году.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В этом году отремонтируют еще почти 30 домов. Для восстановления будут использованы отечественные материалы и технологии.

"По сути, это первые столичные многоквартирные дома. Их возводили на рубеже XIX и XX веков для сдачи квартир в аренду", - объяснил градоначальник.

В настоящий момент идут работы в пятиэтажном жилом доме 2/4 в Олсуфьевском переулке 1912 года строительства. Уже заменены магистрали водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Сейчас стартуют работы по обновлению фасада и крыши.

Начато восстановление в доме 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке Дом был построен тоже в 1912 году. Строители планирует обновить фасад и крышу этого дома. В доме 34 на улице Покровка приведут в порядок фасад, крышу, подъезд и подвальное помещение.

Намечен ремонт доме 21, строение 1 на улице Малая Пионерская. Дом был возведен в 1914 году. Специалисты проведут капитальный ремонт фасада, крыши, подъездов, замену инженерных систем.

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