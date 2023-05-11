СНБО Украины: "сдавать" Артемовск не собираемся

Российские военные продолжают спецоперацию

Украинские силы не собираются сейчас оставлять Артемовск (украинское название — Бахмут). Такое заявление сделал в четверг, 11 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По утверждению чиновника, ВСУ планируют Артемовск "удерживать столько, сколько военные сочтут необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеет военное и военно-политическое руководство нашей страны", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что подразделения ЧВК "Вагнер" при фланговой поддержке российских войск продолжают теснить и уничтожать войска противника в Артемовске в ДНР. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, он остается одной из самых горячих точек в зоне СВО.

11 мая боец "Вагнера" заявил, что до освобождения Артемовска осталось всего 742 метра. Российские силы зачистили квартал вблизи училища и вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе.

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