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Зеленский отложил контрнаступление ВСУ

12:14
  • четверг
  • 11 мая 2023

Армия испытывает нехватку западной техники

Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.

Об этом в четверг, 11 мая, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью BBC. Бригады, сформированные для наступления, уже полностью готовы к бою, однако ВСУ все еще испытывает нехватку в западной бронетехнике, которая, по словам главы государства, "поступает партиями".

"Мы можем начать наступать с тем, что у нас есть, и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым", - сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

Когда именно начнется украинское контрнаступление, подкрепленное западной техникой, он не уточнил.

О готовящемся контрнаступлении в Киеве говорят уже несколько недель. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно может начаться летом, в США называли дату – 30 апреля. СМИ писали, что контрнаступление откладывается из-за колоссальных потерь ВСУ в Артемовске и низких темпов поставки западной техники.

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