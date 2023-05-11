В России с коронавирусом госпитализировали 909 человек

Скончались 28 пациентов

За сутки в России госпитализировано 909 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 11 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 2344 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 4985 человек, скончались 28 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 265 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 101. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 174 человека, в Московской области – 11.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22889242 случая заболевания, зарегистрировано 398630 летальных исходов.

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