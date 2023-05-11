ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию почти 500 килограммов кокаина

При досмотре фуры на границе с Белоруссией в Смоленской области был обнаружен тайник

ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию почти 500 килограммов латиноамериканского кокаина, который затем планировали доставить в Польшу.

При досмотре фуры на границе с Белоруссией в Смоленской области был обнаружен тайник, а в нем - упаковки с наркотическими веществами.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стало известно еще об одном автомобиле с партией кокаина, который следовал тем же маршрутом. Эту фуру тоже задержали, а груз - изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"