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ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию почти 500 килограммов кокаина

11:53
  • четверг
  • 11 мая 2023

При досмотре фуры на границе с Белоруссией в Смоленской области был обнаружен тайник

ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию почти 500 килограммов латиноамериканского кокаина, который затем планировали доставить в Польшу.

При досмотре фуры на границе с Белоруссией в Смоленской области был обнаружен тайник, а в нем - упаковки с наркотическими веществами.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стало известно еще об одном автомобиле с партией кокаина, который следовал тем же маршрутом. Эту фуру тоже задержали, а груз - изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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