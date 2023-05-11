Митингующие в Пакистане атакуют правительственные здания

Погибли уже по меньшей мере восемь человек

Массовые беспорядки в Пакистане уже напоминают уличные бои. Погибли по меньшей мере восемь человек, почти 300 пострадали, передает "ТВ Центр".

В городах по всей стране митингующие поджигают полицейские участки и автомобили, атакуют правительственные здания и армейские объекты. Стражи правопорядка пытаются сдерживать толпы протестующих.

Беспорядки начались после ареста лидера оппозиции и экс-премьера страны Имрана Хана. Против него завели уголовное дело по обвинению в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, на посту главы правительства он незаконно легализовал около 175 миллионов долларов.

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