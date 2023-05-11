Google оштрафован на 3 млн рублей за фейки о спецоперации

Компания не приняла меры по их удалению

Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. компании Google за неудаление контента, содержащего недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Компания Google была признана виновной в неудалении запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП России).

Наряду с этим было зафиксировано неудаление контента, содержащего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также видео о так называемых руферах и зацеперах, сообщает "Интерфакс".

В марте Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО). Согласно документу, до 15 лет лишения свободы грозит за фейки о любых участниках специальной военной операции, в том числе добровольцах. До 7 лет можно получить за дискредитацию участников спецоперации.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что фейки не должны мешать армии России выполнять свой долг перед людьми. В ходе СВО все делается прежде всего для защиты людей, однако западные страны не замечает действий Украины против России, при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума.

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