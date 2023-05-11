Страны и организации ЕС помогли Украине уже на 16 млрд евро

Об этом рассказал глава евродипломатии

Совокупная помощь Украине со стороны стран и организаций Евросоюза оценивается уже в 16 млрд евро. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Чиновник рассказал, что в ЕС уже обучили 17 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, а к концу года планируют обучить 30 тысяч.

Также Боррель напомнил о программе Евросоюза по предоставлению Украине 1 млн снарядов 55 мм и более 1000 ракет.

При этом государства — члены Евросоюза планируют в ближайшие три года потратить 70 млрд евро на наращивание собственных оборонных возможностей, цитирует главу евродипломатии РИА Новости.

27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что члены Североатлантического альянса поставили Украине 98% обещанной помощи, включая 1 550 бронемашин, 230 танков и огромные объемы боеприпасов. Кроме того, как рассказал Столтенберг, государства — члены альянса подготовили и вооружили украинских военных в количестве, превышающем численность девяти бригад ВСУ.

Москва предупреждала об опасности накачивания Украины оружием. Любое вооружение и военная техника, переданные украинской армии, становятся законными целями для ударов российских военных.

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