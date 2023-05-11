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Путин обсудил с Моором развитие Тюменской области

14:30
  • четверг
  • 11 мая 2023

За последние пять лет построены десятки школ и детских садов

Социально-экономическое развитие Тюменской области Владимир Путин обсудил сегодня с главой региона Александром Моором, передает "ТВ Центр".

Губернатор рассказал президенту о больших проектах в сфере образования. За последние пять лет построены десятки школ и детских садов. Запланирована масштабная реконструкция Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Также в регионе активно возводят новое жилье, ремонтируют федеральные трассы. Губернатор доложил и о поддержке военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, и их семьей. Область помогает восстанавливать город Краснодон в Луганской республике. Туда направили бригады строителей, медиков и педагогов. Кроме того, Моор сообщил о намерении баллотироваться на второй срок. 

Моор: "В этом году заканчиваются мои полномочия в должности губернатора Тюменской области. У меня и моей команды много планов по развитию региона, а самое главное, есть большое желание работать на благо моих земляков. Для меня очень важна ваша оценка моей работы для того, чтобы принять решение о возможности выдвижения на выборы в этом году".

Путин: "Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается. Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов".

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Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор
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