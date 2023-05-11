Какие страны ЕС чаще всего отказывают россиянам в визе

Самое лояльное консульство у Испании

Туроператоры перечислили страны, которые чаще всего отказывают россиянам в получении визы.

В 2022 году наши соотечественники подали 687 тысяч заявок на шенген, в 10% случаев пришел отказ, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самый большой процент отказов оказался у консульства Швеции в Москве - 30,8%. Следом идет Австрия - 27,8. Мальта и Чехия – 25%, Норвегия – 24%. Германия, Словения, Дания и Эстония – 23% отказов.

Самые лояльные к россиянам страны – это Испания с долей отказов в 5,2%. Следом идут Исландия (6,2%), Франция (8,1%), Швейцария (10,2%), Италия (11,6%) и Венгрия (12,1).

Туристический шенген не выдают россиянам в Литве, Латвии, Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

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