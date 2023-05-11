В Запорожской области эвакуировали 4 тысячи человек

Людей вывозят из прифронтовой зоны

Оперативные службы Запорожской области за пять дней организованно вывезли 4 тысячи жителей прифронтовых территорий вглубь региона. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал первый заместитель главы региона Сергей Толмачев.

Замгубернатора уточнил, что эвакуированные размещены в специальных пунктах в Бердянске.

Часть жителей прифронтовых населенных пунктов выезжают самостоятельно на личном транспорте, но большая часть населения остается в своих домах, хотя обстрелы с ранеными и погибшими фиксируются ежедневно. Толмачев объяснил это тем, что люди "верят в то, что ничего не произойдет, в силу русского оружия", но есть и бытовой мотив, люди не желают покидать свое хозяйство и дома, сообщает "Интерфакс".

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что жителей 18 прифронтовых населенных пунктов региона вывезут из соображений безопасности. Вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко уточнил, что всего планируется вывезти около 70 тысяч человек.

Ряд других субъектов Российской Федерации предложил принять у себя жителей Запорожской области, хотя власти региона заверили, что справятся с размещением эвакуированных собственными силами.

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