В России выбрали место проведения Всемирного фестиваля молодежи

Его проведут в 2024 году

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года в федеральном центре "Сириус". Об этом в четверг, 11 мая, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Представитель Кремля напомнил, что в 2017 году фестиваль проходил на этой же площадке, мероприятия посетили 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Сейчас поставлена задача "не опустить планку по сравнению с 2017 годом, а поднять ее выше".

Кириенко не исключил, что количество государств, представленных на фестивале, возрастет — это "будет лишним подтверждением бессмысленности всех разговоров, каких бы то ни было попыток изоляции России", сообщает "Интерфакс".

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в феврале — марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи. Председателем организационного комитета и его президиума был назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кабмину было поручено в течение трех месяцев разработать и осуществить меры, направленные на подготовку и проведение фестиваля, в том числе определить источники финансового обеспечения мероприятий.

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