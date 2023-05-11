В результате ДТП на Киевском шоссе у фуры оторвало кабину

Обошлось без погибших

Крупная авария произошла на Киевском шоссе, передает "ТВ Центр".

В районе поселка Селятино рано утром столкнулись три фуры, у одной из них оторвало кабину.

В этой части трассы идут дорожные работы, выставлено ограждение, и, по всей видимости, кто-то из водителей мог не заметить помехи.

Несмотря на серьезность ДТП, обошлось без погибших. Пострадали два человека, они госпитализированы.

Чтобы убрать с дороги искореженные грузовики, потребовался эвакуатор, а отвалившиеся фрагменты грузовиков собирали экскаватором.

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