Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX-XX веков отремонтируют в столице

Специалисты учитывают особенности каждого здания

Минимум декора, строгие линии и пропорции - на улице Чаплыгина свой исторический облик обрел доходный дом Ольги Веселовской, супруги надворного советника. Это здание словно соединило две эпохи. Здесь есть и отсылка к городским усадьбам (цветочные мотивы в лепнине), и дань современности - в начале XX века становится модным клинкерный глазурованный кирпич.

"Здесь фасад, мы можем "гулять" по нему глазами, наслаждаться - потому что мы видим сложные карнизы, мы видим определённую ритмику, руст. Архитектор Яковлев - он игрок, играет с различными архитектурными стилями для того, чтобы превратить этот доходный дом - в дом, в который бы хотели заехать люди", - говорит Дарья Булгакова, москвовед, научный сотрудник "Музея Москвы".

Специалисты подошли к работам комплексно - отремонтировали крышу, подъезды, подвал, заменили внутренние инженерные системы. Больше всего внимания и усилий потребовал фасад.

"Для ремонта этого дома при проектировании мы использовали технологию ЗD-сканирования. Оно нам позволило полностью создать ЗD-модель фасада, каждого его отдельного элемента", - объяснил Владимир Кожиченков, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Проект работ был уникальным - учитывал все особенности дома. Специалисты подбирали материалы и технологии, а самые сложные элементы воссоздавали вручную.

Зданию вернули и исторический цвет - это разные оттенки бежевого. Все детали дополнительно обработали специальными растворами для защиты от влаги и загрязнений. Работы проводились в рамках московской программы капитального ремонта, которая считается одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире.

"В рамках региональной программы капремонта отремонтируем почти 30 жилых зданий, которые в прошлом были доходными домами. В 2022-м привели в порядок 26 таких строений. По сути, это первые столичные многоквартирные дома. Их возводили на рубеже XIX и XX веков для сдачи квартир в аренду. В ходе восстановления используем исключительно отечественные материалы и технологии", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для восстановления таких непростых домов с историей приглашаются и особенные специалисты, мастера в узких сферах, которые умеют работать с памятниками.

"В доходных домах сталинской постройки мы сталкиваемся с тем, что это уникальные технологии: натуральный камень, лепнина, литье из металла, декоративные поверхности, которые очень трудно сделать. Я знаю, что система, которая сложилась на сегодняшний день, она эффективна, она может реально решать свои задачи", - сказал Григорий Мудров, почетный реставратор Москвы, профессор Московского архитектурного института.

В этом году специалисты приступили к работам и в необычном доходном доме в стиле модерн в 1-м Неопалимовском переулке. Сейчас здание в плачевном состоянии. Есть трещины, сколы и обрушения.

"Основной сложностью является восстановление штукатурного слоя, поскольку на фасаде присутствует фактурный штукатурный слой в зоне эркера на лицевой части фасада", - указал Андрей Коробов, начальник управления строительного контроля Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Когда все будет готово, москвичи снова смогут любоваться изящной красотой дома с эркерами, мансардным этажом и витражными окнами.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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