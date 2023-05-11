На портале мэра можно узнать даты отключения горячей воды

Обычно воду отключают максимум на 10 дней

В Москве 15 мая начнутся плановые отключения горячей воды. На портале мэра столицы заработал сервис, с помощью которого можно узнать точные даты по адресу своего дома.

Кому-то уведомления уже начали приходить раньше - на электронную почту. Теперь же график могут проверить все.

Обычно воду отключают максимум на 10 дней, но в случае необходимости срок могут увеличить до 14. Процедура необходима для профилактических работ, гидравлических испытаний и, если надо, ремонта.

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