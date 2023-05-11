Завершается строительство моста, который соединит метро с аэропортом "Внуково"

Одновременно работы ведутся сразу на двух новых станциях

Вот она - будущая достопримечательность Москвы: первая в стране станция метро, из которой можно будет попасть в международный аэропорт. Здесь вовсю кипит работа: на потолке и стенах - специальные конструкции, на которых уже совсем скоро появятся алюминиевые панели сложной формы. По задумке архитекторов, у пассажиров будет создаваться ощущение, что десятки самолетов кружат над картой России. А над ними - их создатели, отец и сын Андрей и Алексей Туполевы. Дизайн посвящен истории их конструкторского бюро не случайно, ведь имя легенды отечественного авиастроения Андрея Туполева носит аэропорт "Внуково", к которому и примыкает уникальная станция. Ее общая готовность - около 70 процентов.

"В настоящий момент ведем монтаж подсистемы под архитектурно-отделочные панели и вышли на зону примыкания действующего пешеходного перехода, который связывает будущую станцию "Аэропорт Внуково" с аэроэкспрессом и терминалом "А" аэропорта "Внуково", - сообщил Рамаз Пиолия, заместитель директора по строительству.

Калининско-Солнцевская линия станет длиннее почти на пять километров, на новом участке строятся сразу две станции метро - "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино".

"Сложный участок, особенно интеграция с действующим терминалом железной дороги, организация выхода с территории и соединение с территорией аэропорта "Внуково". Очень важный для нас объект, большое количество здесь было технических решений. Построен метромост" от станции "Пыхтино" в направлении "Внуково". Все работы ведутся в графике напряженном, но мы уверены, что до конца года мы эту задачу выполним", - заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

На обеих станциях все тоннели проложены и возведены все основные несущие конструкции, на "Пыхтино" уже приступают к монтажу систем жизнеобеспечения - вентиляции, подачи воздуха и электроэнергии. Из-за сложного рельефа местности здесь поезда будут выходить на поверхность, поэтому на одной путевой стене будет панорамное остекление с видом на долину реки Ликовы, а на второй, глухой, появится хронологическая лента с известными моделями самолетов. Даже светильники будут тематические - в виде цилиндров турбин.

"Также в высокой готовности находится метромост длиной 460 метров. Это второй по протяженности метромост в Москве после Лужнецкого. На нем выполнены на сто процентов основные железобетонные монолитные конструкции. Уложен путевой рельс на щебеночном балласте", - добавил Пиолия.

Когда новые станции запустят, жители Новой Москвы смогут добираться до центра быстрее на 15-20 минут, а авиапассажиры получат возможность приехать в международный терминал на метро без пробок даже в часы пик.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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