В МХТ представят водевиль о соперничестве двух свах

"Авлабар, или новая Ханума"

На большой сцене - исторический район старого Тбилиси, тот самый Авлабар. Здесь живут, поют и любят. По-настоящему и от души. Главный герой - разорившийся грузинский князь Пантиашвили. Промотавший не только жизнь, но и все свое состояние. Он решает снова испытать удачу и выгодно жениться, для этого нанимает известную сваху Хануму.

Эксцентричный характер новоиспеченного жениха - как отдельное представление. История смешная, эмоциональная и в чем-то бесхитростная, как кавказские тосты.

Ханума, конечно же, находит удачную партию - невесту Гулико. Но все не так просто. Другая сваха Кабато хочет женить князя на Соне, дочери богатого купца. Это история о соперничестве двух сводниц, каждая из которых предлагает старому князю лучший вариант. Но в этом удивительном мире действуют свои законы. От любви до ненависти здесь - один шаг.

"Персонажи, которые в нем обитают, они очень открытые в своих страстях, в них нет двоякости, дуализма, они если любят, то любят, если ругаются, то ругаются. Жизнь стала жесткой и сложной, но нам так важна вот эта мечта о том, что вообще это должно где-то быть, некий такой удивительный мир. И вот это чувство хрупкости этого мира, сиюминутности, хрустальности", - объясняет режиссер Виктор Крамер.

Музыкальная комедия из жизни старого Тбилиси уже успешно ставилась на сцене Большого драматического театра в 1972 году. В 1978-м по нему даже сняли теленовеллу. А сегодня - новое прочтение. Здесь - на сцене МХТ - новая Ханума. Специально для этой постановки был сделан новый перевод пьесы и написаны новые песни.

И конечно, как и в любой сказке, здесь все заканчивается хорошо. Добро побеждает зло, а царствует над всем любовь. Любовная история со счастливым концом. Премьера на основной сцене МХТ - уже сегодня.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"