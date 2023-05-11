На западе Москвы спасли утку

Она запуталась в рыболовной леске с крючками

На Мазиловском пруду спасли утку, которая запуталась в рыболовной леске с крючками. Самостоятельно освободиться она не могла, очевидцам пришлось вызвать профессионалов.

На удивление, раненая птица безропотно позволила спасателям поймать в себя. Ее бережно осмотрели. Один небольшой крючок увидели сразу - он вонзился в клюв, запутав его леской. А второй нащупали под крылом - острая железка, как гарпун, вошла под кожу.

Словно опытные хирурги, сотрудники "СпасРезерва" аккуратно вытащили снасти. А затем отпустили утку обратно в пруд.

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