На западе Москвы спасли утку

Она запуталась в рыболовной леске с крючками
На Мазиловском пруду спасли утку, которая запуталась в рыболовной леске с крючками. Самостоятельно освободиться она не могла, очевидцам пришлось вызвать профессионалов.
На удивление, раненая птица безропотно позволила спасателям поймать в себя. Ее бережно осмотрели. Один небольшой крючок увидели сразу - он вонзился в клюв, запутав его леской. А второй нащупали под крылом - острая железка, как гарпун, вошла под кожу.
Словно опытные хирурги, сотрудники "СпасРезерва" аккуратно вытащили снасти. А затем отпустили утку обратно в пруд.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"