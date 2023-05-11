Кремль отреагировал на поставку Британией Киеву ракет большой дальности

Потребуется адекватный ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в четверг прокомментировал поставку Великобританией Украине ракет большой дальности.

Как отметил Песков, Кремль относится к данному факту "весьма негативно".

"Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", - добавил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее в четверг стало известно, что Лондон поставил Киеву несколько крылатых ракет Storm Shadow с дальностью стрельбы более 250 км. Их можно установить на украинские самолеты советского производства.

По данным CNN, украинские власти обязались не использовать эти ракеты для ударов по территории России. При этом Крым в Киеве, как, впрочем, и в Лондоне, и в Вашингтоне, российским признавать отказываются.

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