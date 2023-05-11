ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков отреагировал на недовольство Грузии из-за отмены виз

14:19
  • четверг
  • 11 мая 2023

Москва далеко не забегает

Отмена виз и возобновление полетов в Грузию – это решение гуманитарного характера.
Президент Грузии призвала ввести трехмесячные визы для россиян

Москва в течение длительного времени получала обращения от граждан, бизнеса и общественных организаций Грузии с просьбой возобновить авиасообщение и отменить визовый режим, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Именно исходя из гуманитарных соображений это было сделано", - сказал он журналистам (цитата по "Интерфаксу").

Вчера в Тбилиси звучала разная реакция: и негативная, и сдержанная. Что касается возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией, то об этом говорить еще рано.

"Что касается дальнейших перспектив, то я бы пока так далеко не забегал", - отметил пресс-секретарь президента России.

Накануне президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменил визовый режим для граждан Грузии. Визовые ограничения перестанут действовать с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией и абсолютно неприемлемым.  Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией невозможны, пока Россия проводит специальную военную операцию на Украине, отметила политик. Грузинская оппозиция вышла на митинг в Тбилиси.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Грузия
Грузия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.