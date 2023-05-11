Песков отреагировал на недовольство Грузии из-за отмены виз

Москва далеко не забегает

Отмена виз и возобновление полетов в Грузию – это решение гуманитарного характера.

Москва в течение длительного времени получала обращения от граждан, бизнеса и общественных организаций Грузии с просьбой возобновить авиасообщение и отменить визовый режим, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Именно исходя из гуманитарных соображений это было сделано", - сказал он журналистам (цитата по "Интерфаксу").

Вчера в Тбилиси звучала разная реакция: и негативная, и сдержанная. Что касается возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией, то об этом говорить еще рано.

"Что касается дальнейших перспектив, то я бы пока так далеко не забегал", - отметил пресс-секретарь президента России.

Накануне президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменил визовый режим для граждан Грузии. Визовые ограничения перестанут действовать с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией и абсолютно неприемлемым. Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией невозможны, пока Россия проводит специальную военную операцию на Украине, отметила политик. Грузинская оппозиция вышла на митинг в Тбилиси.

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