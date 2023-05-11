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Голикова рассказала о реакции России на отмену статуса пандемии COVID-19

13:44
  • четверг
  • 11 мая 2023

Этот статус был установлен в 2020 году

После того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии коронавирусной инфекции, в России постепенно снижают степень оставшихся ограничений. Об этом в четверг, 11 мая, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальный сектор и здравоохранение, сообщает РИА Новости.
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Статус глобальной пандемии был присвоен ситуации с COVID-19 в 2020 году, отменен — 5 мая 2023 года.

Однако исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что коронавирус останется с человечеством навсегда, его невозможно полностью искоренить.

Ситуацию осложняют способы передачи вируса от животных к человеку. Однако, предпринимая надлежащие меры реагирования и проводя вакцинацию, можно исключить чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, отметил эксперт.

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