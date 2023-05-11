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ЕС попросил Грузию не пускать российские самолеты в свое воздушное пространство

14:06
  • четверг
  • 11 мая 2023

Накануне президент России распорядился восстановить регулярное авиасообщение с Грузией

Брюссель призывает Грузию поддерживать санкции против России в сфере авиасообщения и не пускать российские самолеты на свою территорию. Такое сообщение сделал в четверг, 11 мая, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил прямое авиасообщение
Реакция властей и граждан Грузии на отмену виз в Россию

В ответ на это спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России в авиации во избежание обострения отношений.

Между тем в Минэкономики Грузии заявили, что Москва еще не обращалась с официальным запросом о восстановлении прямого авиасообщения, сообщает ТАСС.

10 мая президент России Владимир Путин принял решение о снятии запрета на прямое авиасообщение с Грузией, а также об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Грузинский президент Саломе Зурабишвили выступила с резкой критикой этого решения и предложила ввести трехмесячные визы для россиян.

При этом политолог Петре Мамрадзе отметил, что большинство граждан Грузии рады решению Владимира Путина, поскольку "мы все хорошо знаем, в каком положении были грузины, как страдали семьи, которым приходилось летать через третьи страны".

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