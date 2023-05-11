Собянин сообщил о росте популярности столичного "Банка технологий"

С января по апрель 2023 года реестр пополнился 160 разработками

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в столичном реестре новейших технологических решений для промышленности "Банк технологий" собрано уже более 400 инновационных разработок.

Запущен сервис был в сентябре 2020 года. Он призван помочь бизнесу повысить производительность и качество продукции. Отбором и тестированием технологий занимается городское агентство управления инвестициями. Лучшие разработки оказываются в реестре, откуда бесплатно выбрать подходящие может любая промышленная компания.

"В "Банке" шесть разделов, в том числе аппаратное и программное обеспечение. Предлагаются 3D-принтеры, система управления складом, автопарком, роботизированные комплексы и так далее", - указал глава города.

Кроме того, в разделе "Перспективные технологии" представлены разработки ведущих вузов страны. Так, накопитель электроэнергии для электробусов помогает сократить время заряда транспорта и запасти больше энергии. Изобрели его в РХТУ имени Менделеева.

Как уточнил мэр, с января по апрель 2023 года реестр пополнился 160 разработками (в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год).

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