Генерал Липовой уточнил свое заявление о летевших на Москву 9 мая дронах

Военный заявлял, что Украина направила на российскую столицу около сотни беспилотников

Сведения о том, что в День Победы 9 мая Москву пытались атаковать украинские беспилотники, является непроверенной. Такое заявление сделал в четверг, 11 мая, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

Ранее генерал заявлял, что 9 мая "было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб".

Однако Министерство обороны России эту информацию никак не комментировало, официального подтверждения со стороны ведомства не было.

Липовой, комментируя собственное заявление, уточнил, что озвученная им информация была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

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