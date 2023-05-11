ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генерал Липовой уточнил свое заявление о летевших на Москву 9 мая дронах

14:20
  • четверг
  • 11 мая 2023

Военный заявлял, что Украина направила на российскую столицу около сотни беспилотников

Сведения о том, что в День Победы 9 мая Москву пытались атаковать украинские беспилотники, является непроверенной. Такое заявление сделал в четверг, 11 мая, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
Минобороны отчиталось об уничтожении 22 беспилотников над Чёрным морем
В Севастополе отбита атака беспилотников

Ранее генерал заявлял, что 9 мая "было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб".

Однако Министерство обороны России эту информацию никак не комментировало, официального подтверждения со стороны ведомства не было.

Липовой, комментируя собственное заявление, уточнил, что озвученная им информация была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снайпер
Снайпер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.