Погибший соратник Прилепина посмертно награжден орденом Мужества

Сам писатель был ранен при покушении

Погибшему соратнику писателя и сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина Александру Шубину присвоен Орден Мужества. Об этом в четверг, 11 мая, рассказали в пресс-службе Прилепина.

Подробности не сообщаются, российские власти пока официально не подтверждали эту информацию, сообщает РИА Новости.

27-летний уроженец Луганска, сотрудник батальона Росгвардии "Оплот" Александр Шубин, также известный под позывным "Злой", погиб в результате покушения на Прилепина. Друг и охранник писателя находился вместе с ним в автомобиле, когда сработало заложенное в машину взрывное устройство.

Взрыв был такой силы, что автомобиль Audi Q7 подбросило в воздух и перевернуло, а на песчаной дороге осталась воронка диаметром два метра и глубиной по пояс.

Шубин погиб, Захара Прилепина с переломами ног вертолетом доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

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