Кандидат в президенты Турции снял свою кандидатуру за три дня до выборов

Теперь их осталось трое

Кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

Политик принял такое решение принял из-за давления в виде различных провокаций, обвинений и дезинформации.

"Я снимаю кандидатуру. Пусть у них не будет причин больше обвинять меня. Наша партия должна быть в парламенте", - передает его слова РИА Новости.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Кандидатов осталось трое: нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от коалиции шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу, а также кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган. Основным соперником Эрдогана называют Кылычдароглу.

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