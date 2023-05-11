Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов

Ранее актера внесли в реестр иноагентов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) приняла решение о внесении актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 11 мая.

Кроме того, в этот перечень включен бывший советник руководителя офиса президента Украина Алексей Арестович, сообщает РБК.

В январе 2023 года Министерство юстиции России внесло Смольянинова* в реестр иностранных агентов. Режиссер и актриса Светлана Дружинина выразила недоумение действиями Смольянинова*, напомнив, что "он прекрасно здесь работал и снимался".

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело после того, как в интервью одному из западных изданий Смольянинов* сделал ряд заявлений, направленных против России.

* физическое или юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и включенное в России в реестр иноагентов

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"