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Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов

14:39
  • четверг
  • 11 мая 2023

Ранее актера внесли в реестр иноагентов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) приняла решение о внесении актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 11 мая.
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Кроме того, в этот перечень включен бывший советник руководителя офиса президента Украина Алексей Арестович, сообщает РБК.

В январе 2023 года Министерство юстиции России внесло Смольянинова* в реестр иностранных агентов. Режиссер и актриса Светлана Дружинина выразила недоумение действиями Смольянинова*, напомнив, что "он прекрасно здесь работал и снимался".

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело после того, как в интервью одному из западных изданий Смольянинов* сделал ряд заявлений, направленных против России.

* физическое или юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и включенное в России в реестр иноагентов

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Артур Смольянинов*
Артур Смольянинов*
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