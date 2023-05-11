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Минобороны представило свежие данные о потерях ВСУ

15:01
  • четверг
  • 11 мая 2023

На донецком направлении ВС России уничтожили до 230 военных ВСУ и наемников

Минобороны России в четверг обнародовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Минобороны отчиталось об уничтожении 22 беспилотников над Чёрным морем

Так, на купянском направлении уничтожено до 125 украинских военных, также Киев потерял самоходную артиллерийскую установку "Акация". За сутки российские войска уничтожили до 65 военных ВСУ на краснолиманском направлении.

Кроме того, по данным Минобороны, Киев потерял за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 110 военных и семь автомобилей. На донецком направлении ВС России уничтожили до 230 военных ВСУ и наемников.

"Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении в Телеграм-канале Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские ракетчики нанесли удары комплексом "Искандер" по живой силе и технике ВСУ в Балаклее Харьковской области.

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