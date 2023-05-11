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В Турции рассказали о прошедшем раунде переговоров по зерновой сделке

15:17
  • четверг
  • 11 мая 2023

Переговоры продолжатся

Делегации Турции, России, Украины и ООН продолжат переговоры по зерновой сделке в ближайшее время. Об этом в четверг, 11 мая, рассказали в турецком Министерстве обороны, комментируя прошедший в Стамбуле раунд переговоров по пролонгации соглашения.
Переговоры по зерновой сделке с участием России начались в Стамбуле

В Анкаре заявили, что прошедший раунд переговоров был полезным, сообщает РИА Новости.

При этом источник ТАСС заявил, что зерновая сделка по поставкам сельскохозяйственной продукции через коридор в Черном море, скорее всего, будет продлена на два месяца.

Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация сохраняет надежду на пролонгацию зерновой сделки после 18 мая — в ООН не хотят считать этот день завершением соглашения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что заинтересована в соблюдении зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит ее интересам. По словам представителя Кремля, есть лишь "скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного".

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