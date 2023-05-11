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Глава СКР раскрыл детали покушения на Прилепина

15:21
  • четверг
  • 11 мая 2023

Это хорошо подготовленная операция украинских спецслужб

Покушение на российского писателя Захара Прилепина – хорошо подготовленная операция украинских спецслужб. У обвиняемого, задержанного по горячим следам, были соучастники, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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"Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем", - сказал Бастрыкин на сессии СКР в рамках Петербургского международного юридического форума.

Глава СКР добавил, что обнаружен тайник с боеприпасами, которые использовали для подрыва автомобиля Прилепина. Схрон находился в Московской области, передает ТАСС.

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