Глава СКР раскрыл детали покушения на Прилепина

Это хорошо подготовленная операция украинских спецслужб
Покушение на российского писателя Захара Прилепина – хорошо подготовленная операция украинских спецслужб. У обвиняемого, задержанного по горячим следам, были соучастники, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем", - сказал Бастрыкин на сессии СКР в рамках Петербургского международного юридического форума.
Глава СКР добавил, что обнаружен тайник с боеприпасами, которые использовали для подрыва автомобиля Прилепина. Схрон находился в Московской области, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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