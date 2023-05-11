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Лондон объяснил передачу Киеву ракет Storm Shadow большой дальности

15:39
  • четверг
  • 11 мая 2023

Эту информацию подтвердил глава британского Минобороны

Передача украинским военным крылатых ракет Storm Shadow большой дальности является "выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией". Такое заявление сделал в четверг, 11 мая, британский министр обороны Бен Уоллес.
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Из выступления политика перед членами Палаты общин британского парламента следует, что дальность передаваемых Киеву ракет составляет 250-300 км, сообщает ТАСС.

В Кремле уже прокомментировали планы британских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной шаг Лондона "потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне".

Москва неоднократно подчеркивала опасность накачивания Украины оружием и предупреждала, что любое западное вооружение и военная техника, переданные ВСУ, становятся законными целями для ударов российских военных.

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Ракета Storm Shadow
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