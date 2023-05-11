Выборы президента в Турции: будет ли второй тур

Голоса избирателей между двумя кандидатами делятся примерно поровну

Турция замерла в ожидании. Президентская гонка вышла на финишную прямую. Еще утром было четыре кандидата, к обеду стало трое. Впрочем, основная борьба пройдёт между двумя главными претендентами. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его главный противник Кемаль Кылычдароглу. Правящая "Партия справедливости и развития" против коалиции оппозиционеров "Национальный альянс". И шансы на победу равны у обоих.

Если верить экзит-полам и опросам, голоса турецких избирателей между двумя кандидатами делятся примерно поровну. И чаша весов постоянно колеблется. Ставки высоки. Эксперты всерьёз полагают: у Эрдогана впервые появились ощутимые шансы проиграть в борьбе за кресло. В преддверии выборов он анонсирует подъём зарплат госслужащим, а также увеличение платы за сверхурочную работу и выход в ночную смену. Его главный политический оппонент Кемаль Кылычдароглу пока только обещает изменить жизнь в Турции и отправить страну по другому курсу.

"Мы удовлетворим желания всех, кто жаждет демократии. Мы развернём внешнюю политику Турции на 180 градусов и обязательно вернёмся к переговорам о вступлении страны в Европейский союз", - сказал он.

Впрочем, заявляет политик и о необходимости сохранять дружеские связи с Россией. Еще одно обещание лидера оппозиции, которое многие экономисты называют сомнительным, - запрет на 5 лет иностранцам покупать жильё. В качестве главного просчёта Эрдогана его оппонент называет инфляцию, рекордное падение лиры и резкий рост на основные продукты питания. Звучат обвинения в коррупции и недостаточной реакции нынешней власти на февральское землетрясение. Политическую ориентацию Турцию настойчиво убеждает поменять и коллективный Запад. По мнению европейских и американских изданий, Эрдоган стал слишком своевольным, что не нравится ни Брюсселю, ни Вашингтону.

Для всего мира наиболее важными вопросами являются то, что произойдет с турецкой дипломатией и её экономической политикой. Эрдоган постепенно стал действовать более напористо и независимо и часто конфликтует и с Европейским союзом, который фактически заморозил заявку Турции на вступление, и с США. Оппозиция заявляет, что хочет восстановить отношения с США и Европой и, вероятно, добьётся успеха на некоторых фронтах. Лидеры в Вашингтоне и Брюсселе, стремящиеся укрепить коалицию, поддерживающую Украину в битве против России, очень хотят, чтобы Турция восстановила свой исторический союз с Западом.

Эрдоган при этом кампанию проводит как тот политик, кто планомерно воплощает в жизнь идею сильной Турции со своим производством, а не придатка европейских партнёров. По мнению кабинета министров, именно такая независимость и не устраивает Запад. Глава МВД обвинил Вашингтон во вмешательстве в выборы, заявив, что по указке США в западной прессе развернулась настоящая травля.

"Активизируются планы США по вмешательству в наши выборы. По этой причине, западная пресса, реализуя план Вашингтона, устраивает определённые манипуляции. В нашу систему Запад проник после 1960-го года, и Реджеп Тайип Эрдоган успешно всё ликвидировал. Раньше, если американские послы что-то заявляли, то это было во всех заголовках. Теперь же, даже если президент США что-то говорит, то в Турции на это не обращают никакого внимания", - отметил Сулейман Сойлу.

Решающий перевес 14 мая одному из претендентов на президентское кресло могут дать полтора миллиона голосующих за рубежом. На прошлых выборах турецкая диаспора осталась на стороне Эрдогана. Впрочем, опросы показывают, что оба кандидата, как бы ни наступали друг другу на пятки, всё равно не набирают больше необходимых 50%. Это означает, что с большой вероятностью планируется второй тур.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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