В Челябинской области жители СНТ бьют тревогу из-за комаров

От нашествия ничего не помогает

Не кусают, но звенят. В Челябинской области полчища комаров атаковали жителей одного из СНТ в городе Копейске. Насекомые везде - они облепили фасады домов, целые стаи летают и на улице. Местные жители, как в пандемию, вновь носят маски.

Над копейским СНТ комариные тучи. У местных жителей над головой пронзительно звенит. Под ногами хрустит. Тоже громко. Комаров здесь можно грести лопатой. Ну или руками.

Евгений Коптев дом у озера купил год назад. Пейзажи красивые, пляж совсем рядом. О том, что этой весной у Евгения будет стоять звон в ушах, счастливому обладателю приусадебного участка никто не сказал. С первым теплом в окна Евгения постучали.

"Озеро Синеглазово не имеет на свою акваторию каких-то организованных сбросов промпредприятий или канализационных вод. Потому что холодная весна, минусовые температуры. Возможно, первые теплые дни - и большой выплод комаров", - рассказал Анатолий Семёнов, руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Комары зелёные, назойливые, громкие - их так официально и называют: комары-звонцы. Звенят, кстати, самцы. Закручивают "торнадо" и ждут, когда залетит к ним самка. Брачный период у насекомых скоро закончится, успокаивают ученые. Да и выселять их не стоит.

Звонцы хоть и выглядят угрожающее, на самом деле для человека безобидны. В отличие от родственников, кровь ни у кого не пьют. Они вообще ничего не едят - взрослые комары живут всего неделю. За это время им надо успеть отложить личинки в ближайший водоём. За что местные рыбаки будут очень благодарны. Личинки звонцов - отличный корм для рыб.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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