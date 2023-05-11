Кабмин утвердил устав фонда поддержки участников СВО

Фонд создают по предложению главы государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее устав Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который создан по инициативе главы государства Владимира Путина. Об этом в четверг, 11 мая, рассказали в пресс-службе кабмина.

Главными целями и задачами фонда является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших. Им окажут содействие в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации и иных мер социальной поддержки.

Фонд будет помогать в оформлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий, а тем, кто уже получил такой статус — в получении лекарств и прохождении санаторно-курортного лечения, при необходимости будет организован надомный уход, сообщается на официальном сайте правительства России.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что в 2022 году в российские регионы федеральными властями было направлено более 57 млрд рублей, предназначенных на реализацию мер по поддержке участников спецоперации и членов их семей. За первый квартал 2023 года на эти же цели было направлено уже 14,5 млрд рублей.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников российской спецоперации и своевременно оказывать всю необходимую помощь родным бойцов СВО.

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