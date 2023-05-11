ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин утвердил устав фонда поддержки участников СВО

15:59
  • четверг
  • 11 мая 2023

Фонд создают по предложению главы государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее устав Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который создан по инициативе главы государства Владимира Путина. Об этом в четверг, 11 мая, рассказали в пресс-службе кабмина.
Путин обсудил с губернатором Воронежской области поддержку участников СВО

Главными целями и задачами фонда является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших. Им окажут содействие в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации и иных мер социальной поддержки.

Фонд будет помогать в оформлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий, а тем, кто уже получил такой статус — в получении лекарств и прохождении санаторно-курортного лечения, при необходимости будет организован надомный уход, сообщается на официальном сайте правительства России.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что в 2022 году в российские регионы федеральными властями было направлено более 57 млрд рублей, предназначенных на реализацию мер по поддержке участников спецоперации и членов их семей. За первый квартал 2023 года на эти же цели было направлено уже 14,5 млрд рублей.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников российской спецоперации и своевременно оказывать всю необходимую помощь родным бойцов СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Участники СВО
Участники СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.