Альянс призвали вывести все войска из Европы

Президент России действует в соответствии с международным правом, тогда как Соединенные Штаты постоянно его нарушают. Именно поэтому Владимир Путин успешно побеждает НАТО, заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг.

"Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую Империю, называющую себя НАТО", — написал Янг в Twitter. Американский политик призвал Североатлантический альянс вывести все оружие и войска из Европы и Азии.

Ранее с предупреждением к странам НАТО обратился глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. Он напомнил государствам блока о серьезных последствиях возможного конфликта с Россией. Бауэр подчеркнул, что этот конфликт может постучаться в двери натовских стран в любой момент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"