ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США объявили о победе Путина над НАТО

16:00
  • четверг
  • 11 мая 2023

Альянс призвали вывести все войска из Европы

Президент России действует в соответствии с международным правом, тогда как Соединенные Штаты постоянно его нарушают. Именно поэтому Владимир Путин успешно побеждает НАТО, заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг.

Россия призвала США вывести оружие НАТО с Украины
Боррель: решение о принятии Украины в НАТО зависит не от Столтенберга

"Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую Империю, называющую себя НАТО", — написал Янг в Twitter. Американский политик призвал Североатлантический альянс вывести все оружие и войска из Европы и Азии.

Ранее с предупреждением к странам НАТО обратился глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.  Он напомнил государствам блока о серьезных последствиях возможного конфликта с Россией. Бауэр подчеркнул, что этот конфликт может постучаться в двери натовских стран в любой момент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.