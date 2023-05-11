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Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

16:04
  • четверг
  • 11 мая 2023

Вокзал становится новой модной площадкой Москвы

Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения жителей Москвы. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что с вокзала можно отправиться в круизы в 30 крупных городов страны.

"С момента открытия там уже побывали больше 22 тысяч человек. А за весь сезон речной навигации вокзал сможет принять 300 тысяч посетителей", - сообщил Собянин.

Мэр выразил уверенность, что Южный речной вокзал станет новой модной площадкой города. Так, для комфортных прогулок была благоустроена территория вокзала и набережная. На крыше появилась смотровая площадка с шезлонгами, где открывается вид на Москву-реку.

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