ВКС поразили позиции ВСУ в Запорожье планирующими бомбами

Уничтожены склады боеприпасов и ангары с техникой

ВКС России нанесли удары по позициям украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Авиация использовала планирующие бомбы, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Отработала авиация. По позициям украинских войск во временно оккупированной части Запорожской области Воздушно-космическими силами РФ нанесены удары планирующими бомбами", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Целью ударов российской авиации стали склады боеприпасов. Также поражены ангары с военной техникой.

По данным Рогова, ВСУ 11 мая обстреляли населенные пункты в прифронтовых районах Запорожья. Украинские снаряды взрывались в Ивановке и Днепрорудном. В Васильевке противник попал по частным жилым домам и в здание морга.

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