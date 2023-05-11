ВКС поразили позиции ВСУ в Запорожье планирующими бомбами

Уничтожены склады боеприпасов и ангары с техникой
ВКС России нанесли удары по позициям украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Авиация использовала планирующие бомбы, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Отработала авиация. По позициям украинских войск во временно оккупированной части Запорожской области Воздушно-космическими силами РФ нанесены удары планирующими бомбами", - приводит слова Рогова РИА Новости.
Целью ударов российской авиации стали склады боеприпасов. Также поражены ангары с военной техникой.
По данным Рогова, ВСУ 11 мая обстреляли населенные пункты в прифронтовых районах Запорожья. Украинские снаряды взрывались в Ивановке и Днепрорудном. В Васильевке противник попал по частным жилым домам и в здание морга.