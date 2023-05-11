Певица Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Зара отметила комфортные и удобные условия на пункте отбора

Заслуженная артистка России Зара отметила грамотную работу волонтеров пункта отбора на контрактную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице.

"Я гастролирую очень много по нашей стране и вижу, как люди абсолютно разных профессий хотят быть полезны своей родине. И многие из них хотят связать свою судьбу с военным делом и готовы к службе по контракту. Вот сегодня мы находимся в приемном пункте. Честно говоря, я удивлена, потому что здесь очень много добровольцев абсолютно разных национальностей, но все они очень хотят быть полезны своему народу, своей стране. Это приятно удивляет", — сказала она.

Зара отметила комфортные и удобные условия на пункте отбора. Артистке удалось пообщаться с некоторыми из тех, кто решил отправиться служить в войсках по контракту.

"Я была в горячих точках неоднократно, более пяти раз была в Сирии, была на новых территориях много раз и неоднократно общалась и с офицерами, и с солдатами. Это люди действительно преданы своему делу, которые любят свою родину, хотят быть полезны стране и видят свое будущее, связанным с военным делом. Это благородные, честные, прекрасные парни. Всегда общение с ними воодушевляет", — рассказала артистка.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"