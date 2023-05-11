Москва предупредила о возможном отказе от зерновой сделки

Соглашение в отношении России выполняются неудовлетворительно

Часть зерновой сделки, относящаяся к России, выполняется неудовлетворительно. Конкретных результатов до сих пор нет, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Комментируя итоги двухдневных переговоров в Стамбуле дипломат напомнил, что подписанные 22 июля 2022 года договоренности состоят из двух частей.

Вершинин подчеркнул, что первая часть выполняется хорошо: из украинских портов вывезено свыше 30 миллионов тонн зерновых. Вторая часть - меморандум между Россией и ООН.

"Мы проводили консультации на этот счет с представителями ООН в Москве и Женеве. Пока можно сказать, что много говорится и обещается, и мы ценим усилия ООН и генерального секретаря ООН. Вместе с тем конкретных результатов для нас пока не наблюдается", - заявил дипломат.

Вершинин предупредил, что Москва может отказаться от зерновой сделки. Соглашения прекратят действовать, если до 18 мая не удастся получить гарантий выполнения российских требований, передает ТАСС.

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