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Премьер Грузии оценил отмену визового режима Россией

17:44
  • четверг
  • 11 мая 2023

Гарибашвили высказался и о возобновлении авиасообщения

Тбилиси приветствует любые решения, которые облегчат перемещение и предпринимательство гражданам Грузии и России. Так отреагировал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на отмену Россией визового режима и снятие Москвой запрета на прямое авиасообщение между двумя странами.

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"Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением, которое можно приветствовать", — приводит заявление Гарибашвили ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения двух стран. Официальный представитель Европейского союза Петер Стано тут же выступил с призывом к Грузии - не пускать в страну российские самолеты и присоединиться к санкциям против России.

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