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Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в Москве

18:10
  • четверг
  • 11 мая 2023

Подозрение на инсульт

Режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали в Москве. Как сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, у народного артиста РСФСР случился инсульт.

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"Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал, и у него образовался инсульт головного мозга... Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что все будет хорошо", - приводит слова Варшавера ТАСС.

По данным директора "Ленкома", 88-летнего Панфилова госпитализировали в Институт Склифосовского. Народный артист - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в начале 2023 года. Глеб Панфилов - лауреат Международного кинофестиваля в "Локарно", Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии "Ника" и "Золотой орел".

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