Минфин опроверг слухи о новой приватизации

Такие доходы не заложены в бюджет

Вопрос о возобновлении крупной приватизации в текущей повестке не значится. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период", - приводит заявление Моисеева пресс-служба Минфина.

Ранее Моисеев допустил проведение "большой приватизации" в России. Замминистра говорил об этом на полях Петербургского международного юридического форума. Он подчеркнул, что приватизация может возобновиться только после того, как сформируется соответствующий рынок российских инвесторов. Месяцем ране о перезапуске процесса приватизации в России говорил глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что это могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики, передает ТАСС.

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