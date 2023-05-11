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Появились новые данные о боях за Артемовск

22:14
  • четверг
  • 11 мая 2023

Российские силы теснят украинских националистов

Сообщения из ДНР. Украинские националисты этим вечером устроили массированный обстрел Горловки. Били по центру города из реактивных систем залпового огня "Град". Местные власти сообщают о многочисленных раненых жителях. Ранее днем радикалы выпустили свыше сотни ракет по Донецку.
ВС России ликвидировали двух украинских снайперов в Артемовске

Выстрел из "Джевелина". Мимо. Снаряд разорвался в 10 метрах от российского танка. Машина не пострадала. Экипаж маневрирует между развалинами в западных кварталах Артемовска. Меняет точку. И открывает огонь в ответ.

Для полного освобождения города от националистов российским передовым группам осталось пройти последние 700 метров. Сегодня идет активный штурм опорного пункта, который боевики устроили среди высоток. В народе этот район еще называют "Гнездо". Четыре из восьми многоэтажек уже отбиты. К оставшимся спецназ прорывается с нескольких направлений - центра, севера и юга. Попутно идет ликвидация боевиков, которые засели в лесопосадках. И пытались ударить во фланг российской группировке.

К пулемету на бруствере этому боевику даже не дали подойти. Тут же "поймал" пулю в голову. В окопе еще с десяток раненых. Российские разведчики ведут такой плотный огонь, что особо не высунуться. Кстати, это не рядовые националисты, а элитное подразделение - 8-ой отряд Сил специальных операций ВСУ. Но, как видно по кадрам, у них почти не осталось боеприпасов. Только ручные гранаты. И патроны в полу пустом ящике. Через несколько часов боя подразделение украинского армейского спецназа было уничтожено практически в полном составе.

Самые ожесточенные бои на этом участке сегодня идут за трассу на Часов Яр. Это главная артерия, по которой националистам в город ВСУ перебрасывали подкрепление. Только за последние сутки дорога как минимум трижды переходила из рук в руки.

Основной огонь российской артиллерии сосредоточен на подступах к трассе, где боевики пытаются закрепиться. Главные цели - батареи ВСУ, которые прикрывают пехоту.

На Луганском фронте российские десантники нанесли по боевикам мощный удар тяжелыми минометами. От опорного пункта в "Серебряном" лесу остался только частокол сосен и взорванный танк. Другая многочисленная группа националистов ликвидирована под Кременной, где ВСУ пытались перейти в атаку.

Крупные потери у боевиков и Запорожской области. Российская авиация обстреляла ракетами пункт дислокации иностранных наемников. Количество убитых и раненых ВСУ скрывает. Но разведчики выяснили, что за несколько часов до воздушного удара в это здание заселились более 100 боевиков.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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