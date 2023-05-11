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Производителям детского и лечебного питания расширят льготы

22:30
  • четверг
  • 11 мая 2023

Этот вопрос обсуждался в кабмине

Меры поддержки отечественных производителей детского питания обсудили в четверг на заседании правительства. Его в формате видеоконференции провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

Изготовителям разрешат продлевать кредиты с 8 до 12 лет, которые они брали на создание производств по выпуску сухих смесей. Также на помощь в получении льготных займов могут рассчитывать те, кто выпускает лечебное питание.

Также обсудили долгосрочную комплексную программу по модернизации ЖКХ. В ее рамках регионы смогут создавать современную инфраструктуру и обновлять системы тепло- и водоснабжения.

Ещё одна важная тема - правительство утвердило устав государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", который создан по инициативе президента. Его филиалы заработают во всех регионах страны.

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Сотрудница на линии по производству детского питания
Сотрудница на линии по производству детского питания
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