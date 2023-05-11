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Раскрыто имя седьмого ребенка Роберта де Ниро

19:18
  • четверг
  • 11 мая 2023

Девочка родилась 6 апреля

Известный голливудский актер Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка. Девочку, которая родилась 6 апреля, назвали Джиа Вирджиния Чен Де Ниро, пишет USA Today.

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Мать девочки – Тиффани Чен. Сам 79-летний актер признается, что отцовство его "бодрит" и держит в тонусе.

У голливудской звезды двое детей от Дайэнн Эбботт - 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. Сыновья-близнецы Джулиан и Аарон Кендрик родились в отношениях с Туки Смит, сейчас им по 27 лет. Грейс Хайтауэр родила Роберту двух дочерей. Эллиот исполнилось 25 лет, а Хелен – одиннадцать.

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