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Покушение на председателя суда Запорожской области совершено в Мелитополе

19:38
  • четверг
  • 11 мая 2023

Ранены двое охранников

Очередной теракт в Запорожской области: совершено покушение на председателя областного суда. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области", - написал Балицкий в Telegram.

Уточняется, что судья в результате покушения не пострадал. Ранены двое охранников, они госпитализированы, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Балицкий отметил, что при непосредственном участии председателя суда в короткие сроки суды Запорожской области смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских и административных дел. Сегодняшнее покушение – очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории региона, препятствовать становлению мирной жизни.

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