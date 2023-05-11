Продолжается прием заявок на конкурс "Семья и будущее России - 2023"

Информация - на сайте fap.ru

Фонд Андрея Первозванного приглашает принять участие в конкурсе материалов, научных работ и социальных проектов на семейную тематику.

Конкурс проводится с целью поощрения профессиональной деятельности журналистов и медиаисследователей, освещающих, анализирующих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства.

К участию в конкурсе принимаются заявки-анкеты журналистов, зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также заявки-анкеты представителей вузов.

Более подробная информация на сайте fap.ru.

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