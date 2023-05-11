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ВС России ликвидировали двух украинских снайперов в Артемовске

20:03
  • четверг
  • 11 мая 2023

Один из них проиграл снайперскую дуэль российскому военному

Двух украинских снайперов ликвидировали в Артемовске военнослужащие ВС России. Об этом сообщают "Военкоры русской весны".

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По данным Telegram-канала "РВ", Руслан Демченко был убит, проиграв снайперскую дуэль российскому военному. Второй ликвидированный снайпер - Николай Зайченко - уроженец Львова.

Ранее воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники признали, что жители Артемовска вовсе не рады украинским солдатам. Население ждет прихода российских военных, заявил один из "солдат удачи" французской газете Le Monde. По его словам, солдаты ВСУ и наемники чувствуют себя на этой территории оккупантами.

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