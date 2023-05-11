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Заявки на Всемирный фестиваль молодежи начнут принимать с 24 июня

22:33
  • четверг
  • 11 мая 2023

Сам фестиваль пройдет с 29 февраля по 7 марта

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдёт в федеральном центре "Сириус" в 2024 году. Подать заявки на участие, как рассказали сегодня в ходе первого заседания оргкомитета, можно будет уже с 24 июня.

По предварительным оценкам, в нём примут участие больше 20 тысяч человек - самых талантливых и амбициозных. Причём, посетить уникальную российскую площадку смогут не студенты, но и подростки, достигшие 14 лет.

Сам фестиваль продлится с 29 февраля по 7 марта. Интерес к мероприятию огромный. Более 50 стран сформируют национальные комитеты для создания своих делегаций. Как заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, количество стран, принимающих участие в фестивале, может вырасти, "что будет лишним подтверждением бессмысленности всех разговоров, каких бы то ни было попыток изоляции России".

"Сегодня Россия отстаивает не только своё право на суверенитет, своё право на следование своим традиционным ценностям, бережное отношение к своей истории, к своей культуре и к своим традициям. Но всё большое количество людей в мире понимает, что мы отстаиваем и их право тоже. И это крайне важно для молодежи со всего мира", - отметил Кириенко.

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