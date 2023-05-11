Челябинск заволокло дымом от пожаров

Горят леса в соседних регионах

Челябинск заволокло дымом, в городе запах гари. Всему виной пожары в соседних Свердловской и Курганской областях. В большинстве районов города зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

"В связи с северо-восточным ветром влияние пожаров в соседних Свердловской и Курганской областях на наш регион усилилось… запах гари и задымление наблюдается во всех районах города", - говорится в сообщении минэкологии Челябинской области.

Ранее в СК по Курганской области сообщили, что в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию в регионе критической. В минувшую субботу сразу в нескольких поселках и деревнях началась эвакуация жителей, введен режим ЧС, передает РИА Новости.

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